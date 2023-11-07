На столичной магистрали опрокинулась фура

На внутренней стороне 52-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги опрокинулся грузовик, который впоследствии загорелся. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на магистрали осложнено.

«На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть», — говорится в публикации департамента.

Движение в районе ДТП временно затруднено, для движения доступно три полосы из пяти.

Содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть.

В ролике видно, что столкнулись несколько машин, которые следовали за фурой.

До этого в Москве во время аварии на МКАД перевернулась машина. Инцидент произошел в районе развязки с Варшавским шоссе. Во время столкновения машин одно из средств передвижения перевернулось.

Также Дептранс показал запись аварии с грузовиком и тремя легковушками на МКАД.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.