Acura обновила седан TLX

Acura представила в США обновленный седан TLX 2024 модельного года. Автомобиль получил новую пятиугольную решетку радиатора, улучшенную шумоизоляцию и 12-дюймовый дисплей медиасистемы в стандартном оснащении.

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Также автомобиль получил улучшенную систему активной безопасности с видеокамерой на лобовом стекле, обеспечивающей сканирование пространства на 90 градусов, и радиолокационным датчиком в переднем бампере с углом обзора 120 градусов. Система распознает пешеходов, велосипедистов и дорожные знаки.

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В базовом оснащении Acura TLX снабжена 2,0-литровым турбомотором мощностью 272 л.с., работающим в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. В версии Type-S ей полагается 3,0-литровый турбированный V6 на 355 л.с., 10-ступенчатый автомат и полный привод.

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