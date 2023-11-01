Российские агрегаторы такси сообщили о нехватке водителей и машин эконом-класса

Российские агрегаторы такси сообщили о нехватке водителей на линии и автомобилей эконом-класса. Об этом пишут «Известия».

Информация о росте доли повышенных тарифов на фоне нехватки водителей и машин эконом-класса появилась в отчете «Яндекса». В компании уточнили, что спрос со стороны пользователей растет на фоне сокращения на 15% притока новых водителей и нехватки недорогих автомобилей.

В сервисе заказа такси «Максим» изданию сообщили, что отток водителей такси в регионах достиг 30% из-за того, что новый закон о такси отсекает желающих подработать в этой сфере, так как предъявляет к самозанятым те же требования, что и к таксопаркам. Также в «Максиме» пожаловались на трудности с обновлением автопарка из-за высоких цен на новые китайские автомобили и отсутствие бюджетных машин.

Об оттоке водителей и отсутствии притока новых сообщил и управляющий директор «Таксовичкоф» и «Ситимобил» Дмитрий Коваленко.

Ранее стало известно, что в октябре в России подорожали автомобили 10 марок.