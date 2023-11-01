Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские агрегаторы такси сообщили о нехватке водителей и машин эконом-класса

«Известия»: в России зафиксирован дефицит водителей такси

close
100%
Shutterstock

Российские агрегаторы такси сообщили о нехватке водителей на линии и автомобилей эконом-класса. Об этом пишут «Известия».

Информация о росте доли повышенных тарифов на фоне нехватки водителей и машин эконом-класса появилась в отчете «Яндекса». В компании уточнили, что спрос со стороны пользователей растет на фоне сокращения на 15% притока новых водителей и нехватки недорогих автомобилей.

В сервисе заказа такси «Максим» изданию сообщили, что отток водителей такси в регионах достиг 30% из-за того, что новый закон о такси отсекает желающих подработать в этой сфере, так как предъявляет к самозанятым те же требования, что и к таксопаркам. Также в «Максиме» пожаловались на трудности с обновлением автопарка из-за высоких цен на новые китайские автомобили и отсутствие бюджетных машин.

Об оттоке водителей и отсутствии притока новых сообщил и управляющий директор «Таксовичкоф» и «Ситимобил» Дмитрий Коваленко.

Ранее стало известно, что в октябре в России подорожали автомобили 10 марок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий