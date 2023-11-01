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В России резко подорожал кроссовер GAC GS8

GAC GS8 подорожал в России на 300 тысяч рублей

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GAC

Китайский автопроизводитель GAC с 1 ноября резко увеличил цену своего флагманского кроссовера GS8 в России. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

В зависимости от комплектации, автомобиль прибавил в цене 300,7 — 302,7 тыс. рублей. Подорожание GS8 стало первым с момента выхода модели второго поколения на российский рынок в июле 2023 года. Теперь самая доступная его версия GL стоит 3,8 млн рублей. Самая дорогая GX Premium — 4,4 млн рублей.

Во всех комплектациях кроссовер оснащается одними и теми же агрегатами — бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 248 л.с., гидромеханическим 8-ступенчатым автоматом японской марки Aisin и полным приводом. При этом на старте GAC GS8 второго поколения стоил на 90 тыс. рублей дешевле, чем самая доступная полноприводная версия первого поколения этой модели.

Ранее были перечислены 10 автомобильных брендов, которые в октябре подняли цены в России.

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