Нижегородские подростки вывели из строя автобус при игре в снежки

В Нижнем Новгороде играющие в снежки подростки повредили рейсовый автобус. Об этом сообщает издание «В городе N».

Инцидент произошел на площади Героев. Около 14 часов подростки запустили снежком в зеркало заднего вида автобуса А-51, которое разбилось. Из-за неисправности автобус пришлось снять с линии до конца дня. Еще один автобусный рейс в Нижнем Новгороде сорвался из-за того, что неизвестные разбили в нем лобовое стекло ледяной глыбой. На этот раз был поврежден автобус маршрута А-90.

По факту повреждения автобусов представители «Нижегородпассажиравтотранса» подали заявления в правоохранительные органы.

До этого в Нижегородской области с фуры свалилась глыба льда, которая пробила лобовое стекло встречной Hyundai Creta. Женщина-водитель получила множественные порезы.

Ранее в Сочи автомобиль упал с 20-метрового обрыва.