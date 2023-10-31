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В Тольятти возобновлено производство Lada Vesta SW и SW Cross

«АвтоВАЗ» возобновил производство универсалов Lada Vesta

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Пресс-служба Lada

«АвтоВАЗ» начал производство автомобилей Lada Vesta в кузове универсал с 16-клапанным мотором, они скоро поступят в продажу. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Универсалы Lada Vesta SW будут доступны в четырех комплектациях, Vesta SW Cross — в трех. Автомобили оснащаются моторами 1.6 мощностью 106 л.с. и механической трансмиссией. В базовой версии Comfort предусмотрены светодиодные фары и задние фонари, ABS, две подушки безопасности, кондиционер, запуск мотора кнопкой. Более богато оснащенные версии предусматривают подогрев передних сидений, медиасистему с экраном диагональю 7 или 10 дюймов, обогрев лобового стекла, боковые подушки безопасности и другие опции.

У Vesta SW в исполнении Cross — защитная пластиковая отделка кузова, увеличенный до 203 мм дорожный просвет, 17-дюймовые колесные диски. В салоне предусмотрены декоративные элементы ярких цветов.

Ранее сбыт Lada с использованием сайта улучшился в четыре раза после запуска онлайн-продаж.

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