Представлен обновленный мини-электрокар Chery Little Ant

Китайская компания Chery представила на домашнем рынке обновленную модель мини-электромобиля Little Ant под названием New Edition. Об этом сообщает портал Autohome.

Длина электрокара составляет 3242 мм при колесной базе 2150 мм. По сравнению с оригинальной моделью Little Ant отличается дизайном передней части с новым логотипом Qq и закрытой передней панелью, а также цветовой гаммой кузова, дизайном 15-дюймовых колесных дисков и интерьера.

В зависимости от модификации Chery Little Ant способна преодолевать от 251 до 408 км на одном заряде батареи, аккумулятор может заряжаться до 80% за 40 минут. Мощность электромотора варьируется от 49 до 76 л.с., а максимальная скорость составляет 100 км/ч.

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В салоне электрокара установлены цифровая приборная панель и 10-дюймовый экран мультимедиа-системы, площадка для беспроводной зарядки смартфона, двухцветный руль и зеркало для макияжа с подсветкой в солнцезащитном козырьке. Стоимость электрокара начинается от 77,9 тыс. юаней (990 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Ранее компания Chery объявила цены гибридных Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro в России.