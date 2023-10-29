Россиянин украл 20 колес с припаркованных фур и продал на шиномонтаже

В Красноярском крае суд вынес приговор 46-летнему жителю краевого центра, который похищал колеса с большегрузного транспорта. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Следователи установили, что вместе с 56-летнем приятелем мужчина украл 20 шин с припаркованных вдоль дорог грузовиков. В Енисейском районе и селе Казачинское по ночам злоумышленники снимали шины с большегрузов с помощью домкрата, после чего сбывали их в шиномонтаже.

Общая стоимость украденного превысила 500 тыс. рублей. Сообщников задержали, суд приговорил 46-летнего обвиняемого к 3,5 года лишения свободы условно, его приятель предстанет перед судом позже. Одному из потерпевших полицейским удалось вернуть шины.

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