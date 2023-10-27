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Велосипедист избил пешехода на «зебре» в Москве

На Щелковском шоссе в Москве велосипедист напал на пешехода

Полицейские в Москве задержали 34-летнего мужчину, который ударил по голове пешехода из-за конфликта на переходе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Конфликт между велосипедистом и пешеходом произошел на Щелковском шоссе. Нападавший впоследствии был задержан на Алтайской улице в районе Гольяново.

«У злоумышленника, пересекавшего Щелковское шоссе по пешеходному переходу, произошел словесный конфликт с гражданином, в результате которого он ударил мужчину и скрылся. Потерпевший с различными травмами головы был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений», — отмечается в сообщении полиции.

Врачи установили, что здоровью пострадавшего причинен вред средней тяжести. На кадрах с камеры наблюдения видно, что велосипедист переезжал проезжую часть по «зебре», при этом к нему приблизился идущий навстречу пешеход. Затем велосипедист развернулся, догнал пешехода и ударил его. Пострадавший после этого упал на асфальт.

Ранее на Третьем транспортном кольце в Москве произошло массовое ДТП.

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