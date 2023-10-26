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Назван новый собственник российского завода Volvo

Российский завод Volvo купит фирма, близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу

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Shutterstock

Завод в Калужской области, на котором до 2022 года производились грузовики Volvo, купит группа компаний «Промышленные инвестиции», близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров о сделке.

По его словам, стороной в сделке с покупкой завода Volvo выступит АО «Автомобильное моторное общество» (АМО), которое было создано недавно. В числе партнеров оно рассматривает автозавод «Урал» и также допускает в будущем привлечение партнера из азиатской страны.

«Компания инвестирует в возобновление производства на территории площадки в Калуге и обеспечит уровень локализации выпускаемой продукции на таком уровне, чтобы он соответствовал требованиям действующего законодательства», — сообщил источник агентства.

По его словам, производство на заводе в Калужской области планируется перезапустить в ближайшее время, коллектив предприятия будет переведен в структуру АМО. Сама АМО в настоящее время вливается в периметр группы «Промышленные инвестиции».

О том, что Дмитрий Стрежнев стал фактическим хозяином завода грузовиков Volvo в Калуге, ранее сообщал Telegram-канал «Русский автомобиль».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «Промышленные инвестиции» — новый собственник бывшего завода Volvo.

Ранее калининградский «Автотор» сообщил о начале выпуска кроссоверов BAIC X7.

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