В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне Лефортовского тоннеля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

Движение в районе аварии затруднено, для проезда доступна только одна полоса, уточнили в Дептрансе.

В массовом ДТП пострадали минимум три человека и повреждены более 10 автомобилей, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, уборочный автомобиль врезался в машины, стоявшие в пробке.

По данным Telegram-канала Mash, в массовом ДТП были повреждены восемь легковых машин и въехавший в них грузовик.

Ранее стало известно, что в Москве начинается сезон использования противогололедных реагентов.