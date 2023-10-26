Renault представила новый кроссовер Kardian

Компания Renault представила в Бразилии новый кроссовер Kardian, который будет продаваться в странах Латинской Америки и других регионах, но в Европе не появится.

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Городской кроссовер B-класса построен на новой модульной платформе. На бразильском рынке он дебютирует с 3-цилиндровым турбомотором мощностью 125 л.с. и роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. На начальном этапе автомобиль планируется производить на заводе в Куритибе (Бразилия), а затем наладить его выпуск в Касабланке (Марокко).

Автомобиль получит ряд опций, которые обычно доступны для машин более высокого сегмента. Так, для Kardian предусмотрены 17-дюймовые колесные диски, восемь режимов движения и восемь вариантов внешнего освещения. Автомобиль оборудован шестью подушками безопасности и набором систем активной безопасности, включая мониторинг слепых зон.

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