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Разметку для дорог в России сделают из стеклобоя

Битое стекло используют для нанесения разметки на треть автодорог России

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

На треть российских автодорог могут нанести разметку, в которой используются отходы стекла. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), передает газета «Известия».

В РЭО рассказали, что стеклобой используется при производстве микростеклошариков (МСШ), которые становятся материалом в специализированных красках для светоотражающих дорожных разметок. Такую разметку могут получить почти 600 тыс. километров автодорог России, говорится в сообщении.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, микростеклошарики производится из стеклобоя либо из стекломассы. Благодаря МСШ разметку хорошо видно ночью и во время дождя, от разметки отражается свет от фар. Если обычная горизонтальная разметка ночью не видна без мощного уличного освещения, то присутствие МСШ на поверхности разметки обеспечивают ее видимость, отметил он.

В октябре президент России Владимир Путин положительно оценил темпы строительства дорог в России и обратился к российским дорожникам с благодарностью за вклад в экономику.

Ранее стало известно, что в Москве появились 83 новых комплекса фотофиксации нарушений ПДД.

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