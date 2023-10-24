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Стало известно, как определить скрученный одометр в машине

Автоэксперт No Limits назвал износ кнопок автомобиля признаком скрученного пробега

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Видимый износ кнопок и переключателей в салоне автомобиля может служить признаком того, что показания пробега на одометре автомобиля искусственно занижены. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

В частности, один из дилеров в Москве выставил на продажу автомобиль Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска с заявленным пробегом в 50 тыс. км, что означает, что машина в среднем проезжала менее 500 км в месяц. При этом на представленных фотографиях автомобиля видно, что на кнопке пуска мотора с металлизированным покрытием от многочисленных включений стерлась надпись «Start Engine Stop», а на подрулевом переключателе в районе клавиши управления климат-контролем практически отсутствуют первые буквы у расположенных рядом обозначений.

Такой износ кнопок характерен для машин с пробегом более 150-200 тыс. км, и у выставленной дилером на продажу машины пробег может быть «скручен» минимум в 3,5 раза, утверждает No Limits.

Ранее эксперт-автоподборщик назвал автомобили, которые не стоит покупать.

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