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В России начнутся продажи нового автомобиля Foton

Продажи пикапов Foton Tunland G7 в России стартуют в декабре

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Foton Motor

В декабре текущего года в России начнутся продажи пикапов Foton Tunland G7, китайский производитель дал право на официальный импорт модели в страну. Об этом говорится в сообщении дистрибьютора, которое поступило «Газете.Ru».

Длина пикапа составляет 5340 мм, при колесной базе 3110 мм, полезная нагрузка — 905 кг. Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

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Foton Motor

В список оснащения Foton Tunland G7 входят сиденья с подогревом с обивкой из экокожи, приборная панель с 7-дюймовым дисплеем, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и камера кругового обзора с системой помощи при парковке, климат-контроль, бесключевой доступ. Пикап получил комплекс систем помощи водителю, включая функцию предупреждения о лобовом столкновении, контроля полосы движения, предупреждение о столкновении с пешеходом и мониторинг слепых зон. Стоимость новинки не называется.

Ранее стало известно, что на российский рынок выйдет восемь новых моделей Dongfeng.

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