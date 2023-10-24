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Производство машин Haval предложили разместить в Ленобласти

Дрозденко предложил разместить производство автомобилей Haval в Ленобласти

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Haval

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил разместить в регионе производство автомобилей китайской компании Haval. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

С такой инициативой Дрозденко выступил после посещения научно-исследовательского центра технологий Haval компании Great Wall Motor.

«Учитывая, что именно Haval был поддержан Минпромторгом, уверен, что Ленинградской области есть что предложить нашим китайским партнерам не только в части закупок, но и по привлечению инвестиций в наш регион и размещению производства непосредственно на нашей территории», — написал он.

Российский завод компании Haval располагается в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области, он начал работу в июне 2019 года. На предприятии выпускают пять моделей: кроссоверы F7 и F7x, Dargo и Jolion, а также рамный внедорожник H9. Производственная мощность — 150 тыс. машин в год.

Ранее стало известно, что Hyundai начнет выпуск автомобилей в Саудовской Аравии.

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