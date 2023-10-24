Стало известно, какие автомобили чаще всего списывают после ДТП

Автомобили Lada чаще всего признаются страховщиками непригодными для эксплуатации после ДТП, то есть получившими «тотальный ущерб» . Об этом говорится в исследовании «Страхового дома ВСК» (есть у «Газеты.Ru»).

По итогам первых девяти месяцев 2023 года автомобили Lada становились «тотальными» после ДТП в 22% случаев, отмечается в отчете страховщика. Следом в своеобразном антирейтинге расположились машины марок Toyota (7%), Hyundai (5%) и Kia (4%). Десятку замкнули Renault, Volkswagen, Nissan, Ford, Chevrolet и Mercedes-Benz.

По данным ВСК, за этот период почти 3% аварий на дорогах пришлось на серьезные ДТП. Виновниками подобных происшествий в 68% случаев становились мужчины. Чаще всего виновниками серьезных ДТП являются молодые люди – на долю 30-летних приходится 23,5% подобных дорожных аварий, еще 19% — на водителей младше 30 лет.

Регионом-лидером по числу «тотальных» аварий в этом году стала Новосибирская область (11% происшествий). В антирейтинг вошли Москва и Краснодарский край (по 7%, несмотря на разницу в объеме автопарка), Московская область (7,4%), Ульяновская и Челябинская области (по 4%). Меньше всего страховщик списывал машины после аварий в Пермском крае, Волгоградской и Омской областях.

Ранее стала известна марка китайских автомобилей, которые реже всего попадают в ДТП.