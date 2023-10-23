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Неизвестный устроил ДТП с шестью машинами и скрылся

Во Владивостоке ищут водителя, который устроил массовое ДТП с шестью авто

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МВД РФ по Приморскому краю

Во Владивостоке водитель устроил массовую аварию с шестью другими автомобилями и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

Авария произошла во дворе дома №10 по улице Корнилова. По данным полиции, водитель Nissan Cefirо столкнулся с Suzuki Swift, Toyota Aqua и Toyota Vitz, а также тремя Honda Fit. Машины получили повреждения кузова и оптики, люди не пострадали.

ГИБДД занимается поисками водителя. В МВД попросили приморцев, которые стали свидетелями происшествия, обратиться в полицию.

Ранее в Ростове-на-Дону автовладелец избил палкой мужчину, который прыгал по машинам.

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