Назван способ сэкономить при покупке зимних шин

В комплекте с некоторыми зимними шинами продавец предлагает в подарок шиномонтаж или сезонное хранение. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук, который перечислил несколько способов экономии при покупке зимней резины.

По словам эксперта, за счет покупки зимних шин с высоким уровнем сцепления получится сэкономить на дальнейшем ремонте автомобиля. В случае повреждения резины автомобилист может воспользоваться дополнительными программами поддержки, такими как расширенная гарантия. Наконец, продлить срок службы зимних шин можно, соблюдая ряд правил по их эксплуатации, указал Пархомчук.

«Накачивать шины необходимо также до давления, установленного именно в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обратите внимание, что иногда давление для летних и зимних шин отличается. Зимние шипованные шины необходимо обкатывать в течение первых не менее чем 500 км использования: следует избегать резкости при разгоне и торможении. Плавное торможение увеличит долговечность шипов: шипы прочно и надежно закрепятся в шинах и не будут выпадать», — продолжил он.

Чтобы продлить период эксплуатации шин, резину между осями нужно менять местами каждые 5-10 тыс. км для равномерного износа. Кроме того, хранить автомобильные шины необходимо в закрытом, темном и прохладном месте с нормальной влажностью и без контакта с агрессивными химическими веществами. При этом шины, смонтированные на диски, можно хранить горизонтально, а шины без дисков требуют вертикального хранения, отметил Пархомчук.

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