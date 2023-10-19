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Автомойщик угнал у клиентки Porsche Macan и устроил две аварии

В Ростове-на-Дону автомойщик попал в два ДТП на Porsche клиентки

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Depositphotos

В Ростове-на-Дону сотрудник автомойки угнал Porsche Macan, оставленный клиенткой, и попал на нем в два ДТП. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Владелица Porsche оставила машину и ключи на мойке, намереваясь забрать машину на следующий день. Когда Macan вернули, женщина заметила, что на кузове появились царапины, пробег на одометре увеличился и запас топлива на исходе. Она заявила о произошедшем в полицию, оперативники установили и задержали 27-летнего автомойщика.

«Как выяснили полицейские, фигурант работал автомойщиком, в один из дней он решил воспользоваться оставленными ключами клиентки и прокатиться на чужом транспорте. Мужчина уехал на автомобиле по своим делам», — отмечается в сообщении полиции.

Катаясь на чужом Porsche, автомойщик дважды попал в ДТП, но скрыл это от клиентки. Против него возбуждено уголовное дело по статье об угоне.

Ранее в Приморье автовладелец ударил кота, заснувшего на капоте его машины.

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