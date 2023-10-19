Россияне потратили на автомобили 299 млрд рублей за сентябрь

Объем выручки на российском рынке легковых автомобилей составил в сентябре 2023 года 299 млрд рублей против 304 млрд рублей в августе, сообщает «Автостат Инфо.»

Лидером рынка по выручке с продаж по итогам сентября и трех кварталов 2023 года остается Lada Granta. В первый месяц осени покупатели потратили на эту модель 17 млрд рублей, а за 9 месяцев — 113,7 млрд рублей. На втором месте по объемам выручки находится кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Выручка за проданные автомобили этой модели составила 15,5 млрд рублей в сентябре и 105 млрд рублей по итогам трех кварталов 2023 года.

На третьем месте по итогам сентября Geely Monjaro с результатом 12,8 млрд рублей. По результатом 9 месяцев 2023 года третью позицию удерживает Haval Jolion (74,6 млрд рублей). Общий объем выручки на рынке легковых автомобилей в России с января по сентябрь составил 1,88 трлн рублей против 1,07 трлн рублей в тот же период годом ранее.

Ранее стало известно, что в Калининграде наладят выпуск китайских автомобилей Jetour.