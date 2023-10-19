Автоэксперт рассказал об уязвимости китайских авто перед угонщиками

Китайские автомобили с высокотехнологичной электроникой уязвимы перед угонщиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» в Институте кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА, Шамиля Магомедова. По его словам, к таким авто можно подключиться через удаленное беспроводное соединение по сотовой связи, Bluetooth или Wi-Fi.

«Опасность также представляет протокол CAN. Он был разработан еще в 80-х годах и предусматривает систему, при которой все датчики и устройства автомобиля объединены в единую сеть. Это делает его уязвимым для хакерских атак», — рассказал специалист.

Для минимизации рисков эксперт советует соблюдать указания производителей машин и связанных с ними гаджетов, устанавливать обновления только из официальных источников, и не пытаться самостоятельно перепрошивать систему.

В России наибольшей популярностью у угонщиков за первые девять месяцев 2023 года пользовались автомобили Hyundai, Kia и Mitsubishi. При этом, самой востребованной у воров моделью стала Kia K5, а также кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В сегменте премиальных авто чаще угоняли Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-Сlass. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo. За III квартала этого года на долю Москвы пришлось 45% от всех угонов по стране. В тройку лидеров также вошли Подмосковье и Самарская область.

Ранее сообщалось, что раскрыта схема обмана автомобилистов с помощью топливных карт.