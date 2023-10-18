В России второй месяц подряд снижается выдача автокредитов

В сентябре текущего года в России на 10,2% снизилось число выданных автокредитов на новые и подержанные машины по сравнению с августом. Всего в первый осенний месяц россияне взяли 78,2 тыс. автокредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с сентябрем прошлого года количество выданных автокредитов выросло на 46,9%. Аналитики объясняют это сильным падением выдачи весной прошлого года с последующим ее восстановлением.

Чаще всего машины в кредит россияне брали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае. По сравнению с августом выдача автокредитов сильнее всего сократилась в Ростовской области, Красноярском крае, а также в Омской, Нижегородской и Саратовской областях.

Снижение выдачи кредитов на машины второй месяц подряд объясняется стабилизацией на рынке автокредитования, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, по сравнению с прошлым годом число выданных автокредитов в 2023 году растет в связи с увеличением продаж новых машин из дружественных стран и машин с пробегом, а также благодаря возобновлению госпрограммы льготного автокредитования в начале года.

В августе средний размер автокредита достиг рекордных 1,49 млн рублей.

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