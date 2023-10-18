Стало известно, когда дилеры начнут выдавать клиентам автомобили «Москвич 6»

Автомобили «Москвич 6» уже поступили к дилерам, скоро стартуют продажи. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора бренда «Авилон Москвич» Александра Савельева.

«Первые автомобили «Москвич 6» мы получили в прошлую пятницу. Сейчас идет активная подготовка к старту продаж. Уже есть резервы, выдачи планируются на ближайшее время. Мы отмечаем интерес к машине среди клиентов», — отметил Савельев.

Новый «Москвич 6» оснащается турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Нм, работающий в паре с вариатором. Емкость багажного отсека автомобиля — 540 л.

Базовая версия автомобиля «Москвич 6» стоит минимум 2,63 млн рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в «трейд-ин». В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара состоит из 142 светодиодов и 5 линз.

Ранее сообщалось, что «Москвич» объявил о начале самостоятельной сварки кузовов автомобилей.