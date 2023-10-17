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В Москве хотят идентифицировать пользователей электросамокатов

Нарушителей ПДД на электросамокатах будут штрафовать при помощи дорожных камер

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Shutterstock

Власти Москвы совместно с МВД прорабатывают вопрос идентификации пользователей электросамокатами, чтобы можно было внедрить автоматическую фотовидеофиксацию совершенных ими нарушений. Об этом рассказали в Дептрансе города в ответ на запрос депутата Татьяны Буцкой, сообщает «Парламентская газета».

Однако, по словам депутата, чтобы защитить пешеходов от рассекающих по улицам города самокатчиков, этого будет недостаточно. По мнению эксперта, существующие камеры пока не могут «поймать» самокатчиков, нарушающих правила, для этого придется серьезно поработать с самими камерами. Татьяна Буцкая обратилась в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность сделать самокаты шумными и ограничить их скорость на тротуарах пятью-семью километрами в час.

До этого стало известно, что в России в скором времени могут появиться штрафы за перевозку детей на электросамокатах, которые не предусмотрены для размещения нескольких пассажиров. Сейчас согласно ПДД на СИМ запрещено перевозить пассажиров, если это не предусматривает конструкция устройства.

Кроме того, в Совете Федерации России подготовили итоговую версию законопроекта, которым предлагается ввести штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за пьяную езду на электросамокате и велосипеде.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предложили запретить аренду самокатов на три года.

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