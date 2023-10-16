В Узбекистане четыре человека пострадали при взрыве пассажирского автобуса

Автобус Isuzu, работающий на газе, взорвался в Узбекистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики. Инцидент произошел на трассе Карши - Бухара.

«В результате происшествия четыре человека получили травмы и были госпитализированы в районную больницу», — говорится в сообщении.

В момент взрыва в автобусе находились 24 человека, им была также оказана амбулаторная и психологическая помощь. О том, что стало причиной взрыва автобуса, не сообщается.

Отмечается, что 70% автотранспорта в Узбекистане работает на природном газе. В стране часто происходят взрывы автобусов и автомобилей из-за неправильной эксплуатации и обслуживания такого оборудования.

До этого стало известно, что сотрудник ГИБДД оставил пистолет на крыше служебного автомобиля и потерял его, пока отходил в туалет. Пропавшие пистолет и патроны нашлись нетронутыми на трассе «Таврида». По факту случившегося МВД начало проверку, по итогам которой станет известно, что ждет автоинспектора за потерянное оружие.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье инспекторы ДПС ранили подростка в погоне за пьяным водителем.