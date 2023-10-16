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Представлен новый кроссовер Exeed Sterra ET, который появится в России

В Китае показали фотографии нового кроссовера Exeed Sterra ET для России

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Министерство промышленности Китая опубликовало снимки серийной версии кроссовера Exeed Sterra ET. Об этом сообщает портал Autohome.

Длина Exeed Sterra ET составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Кроссовер получил электрическую силовую установку с двумя моторами, суммарная мощность которой превышает 500 л.с., и систему полного привода. Запас хода электромобиля в зависимости от модификации составит от 500 до 700 км. Система быстрого заряда батареи позволит за пять минут восполнить энергию, которой хватит на 150 км пути.

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Электромобили компании Exeed, которая входит в состав Chery, будут представлены в России под суббрендом Exlantix, рассказывал гендиректор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов. Кроссовер Sterra ET планируется вывести на рынок России в первой половине 2024 года. Помимо него на рынке должен дебютировать седан, который в Китае получил название Sterra ES.

Ранее в России представили новый кроссовер Evolute i-Jet.

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