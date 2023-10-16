Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новый кроссовер Exeed появится в России в декабре

Exeed начнет продажи обновленного кроссовера VX в России в декабре

close
100%
китайские-автомобили.рф' class="item-image" >
китайские-автомобили.рф

Компания Exeed, которая входит в концерн Chery, в декабре на российском рынке представит обновленный большой кроссовер VX. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя Chery.

Мировой дебют кроссовера состоялся в октябре на Женевском автосалоне в Катаре. Внешне обновленная модель отличается дизайном переднего бампера и увеличенной хромированной решеткой радиатора. Exeed VX получил переработанный салон с тройным экраном на передней панели, селектором выбора режима движения за рулевым колесом и новыми дверными картами.

close
100%
китайские-автомобили.рф' class="item-image" >
китайские-автомобили.рф

Exeed VX построен на новой платформе T2X с подвеской с функцией активного демпфирования и модернизированной системой полного привода. Кроссовер оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 261 л.с. (400 Нм) в связке с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Предполагается, что для России двигатель дефорсируют до 250 л.с. Дорестайлинговая модель VX продается в России по цене от 5,3 млн рублей.

Ранее в Китае показали фото первого минивэна Volvo.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий