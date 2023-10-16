Новый кроссовер Exeed появится в России в декабре

Компания Exeed, которая входит в концерн Chery, в декабре на российском рынке представит обновленный большой кроссовер VX. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя Chery.

Мировой дебют кроссовера состоялся в октябре на Женевском автосалоне в Катаре. Внешне обновленная модель отличается дизайном переднего бампера и увеличенной хромированной решеткой радиатора. Exeed VX получил переработанный салон с тройным экраном на передней панели, селектором выбора режима движения за рулевым колесом и новыми дверными картами.

Exeed VX построен на новой платформе T2X с подвеской с функцией активного демпфирования и модернизированной системой полного привода. Кроссовер оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 261 л.с. (400 Нм) в связке с 8-диапазонным «автоматом» Aisin. Предполагается, что для России двигатель дефорсируют до 250 л.с. Дорестайлинговая модель VX продается в России по цене от 5,3 млн рублей.

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