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В Москве увеличилась стоимость эвакуации автомобилей

Тарифы на принудительную эвакуацию машин в Москве выросли на 25%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве с 15 октября подорожала эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, эвакуация легкового автомобиля с двигателем мощностью до 80 л. с. подорожала с 4,74 тыс. до 5,92 тыс. рублей, на 24,8%. Стоимость эвакуации машины мощностью 80–250 л. с. подорожала с 7,54 тыс. до 9,45 тыс. рублей (+25,3%), мощностью свыше 250 л. с.— с 10,5 тыс. до 10,7 тыс. рублей (+1,1%).

Увеличились и тарифы на хранение техники. Цена суток нахождения мотоциклов и мопедов на штрафстоянке выросла с 745 до 940 рублей, легковых авто и грузовиков массой до 3,5 т — с 1,45 тыс. до 1,82 тыс. рублей, автобусов и грузовиков — с 2,58 тыс. до 2,59 тыс. рублей.

До этого стало известно, что Министерство транспорта РФ утвердило методические рекомендации по расчету цен на платных парковках. В документе подчеркивается, что в расчетах начального размера платы рекомендуется учитывать размер среднедушевого дохода в субъекте РФ, а также социологические данные о готовности граждан платить за пользование парковками. Повышать плату за парковку Минтранс рекомендует, если машиноместа заполняются на 85% и более.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.

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