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Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнет выпускать Chery

На бывшем российском заводе Mercedes-Benz освоят выпуск автомобилей Chery

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Chery

Компания Chery стала основным претендентом на партнерский проект по сборке автомобилей на бывшем российском заводе Mercedes-Benz. Об этом сообщает Авто.Mail.ru.

Отмечается, что владеющий заводом «Автодом» уже проводит тестовые работы, до конца 2023 года планируется собрать несколько автомобилей из пилотной партии. Также предприятие может освоить выпуск моделей Exeed.

Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. автомобилей в год в режиме полного цикла.

Дилерский холдинг «Автодом» стал владельцем автомобильного завода Mercedes-Benz в России в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

В августе этого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что с конвейера предприятия будут сходить легковые автомобили, так как оборудование адаптировано на выпуск именно такого типа машин.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпускает Lada Granta и Niva без подушек безопасности.

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