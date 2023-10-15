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Автоэксперт рассказал, какую зимнюю резину выбрать

Автоэксперт Константинов: шины трех типов подойдут для разных регионов России

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Выбор зимних шин зависит от условий эксплуатации в зависимости от климатических особенностей региона. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» дилерского холдинга «Авилон» Павел Константинов, передает «Прайм».

По словам Константинова, шипованная резина подойдет для среднероссийских зим, когда гололед — частое явление, а сильные морозы бывают редко. «Скандинавские» шины рассчитаны на суровые морозы, снег и лед на дороге, они оптимальны для северных регионов, где не бывает оттепелей и почти нет чистого асфальта зимой. При этом на твердых покрытиях такая резина ухудшает управляемость машины.

«Европейская» резина подойдет для южных регионов, где зимы мягкие и малоснежные. Она лучше цепляется за твердое покрытие, не боится воды и меньше шумит, а также дольше изнашивается. Впрочем, небольшой снег может стать для нее испытанием, отметил эксперт.

«В любом случае важно выбрать шины с хорошим сцеплением. Для этого нужно обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности. С точки зрения безопасности крайне важно подобрать шины именно того размера, который соответствует требованиям и рекомендациям производителя вашего автомобиля», — рассказал Константинов.

Ранее стало известно, на сколько выросли цены на зимние шины в России.

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