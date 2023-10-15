Хоккеист пробежал по чужой машине после проигрыша в матче

Нападающий хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Хохлачев запрыгнул на чужой автомобиль, происшествие попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Хабаровске в ночь на 15 октября после того, как «Амур» проиграл казанскому клубу «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хохлачев шел с приятелями вдоль автодороги, увидел автомобиль, разбежался и запрыгнул на капот машины, после чего прошелся по крыше.

По данным канала, хозяин автомобиля пока не написал заявление в полицию. В произошедшем разбирается руководство клуба «Амур», проверяя в том числе действия других своих игроков — защитника Виктора Балдаева и нападающего Вячеслава Грецкого. Отмечается, что Хохлачев не забрасывал шайбы в ворота соперников уже 11 матчей подряд.

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