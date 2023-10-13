Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили снизить транспортный налог для культурных водителей

Законопроект о снижении транспортного налога направлен в правительство

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ законопроект о снижении в два раза суммы транспортного налога для водителей, которые не нарушали ПДД в течение года. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня направили на отзыв в правительство законопроект, который позволит снизить на 50% транспортный налог тем водителям, которые весь календарный год ездили без нарушений. Культурные и ответственные водители заслуживают похвалы, в том числе в финансовой форме», — отметил Леонид Слуцкий.

По его словам, снижение вполовину транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом.

До этого стало известно, что Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании штрафов за нарушения ПДД. Госавтоинспекции двух стран будут обмениваться информацией о нарушителях, включая тех, чьи машины были зафиксированы дорожными камерами.

На сегодняшний день, из-за отсутствия взаимодействия между ведомствами, собственники машин с белорусскими номерами штрафы просто не платят.

Ранее сообщалось, что МВД выступило против отмены штрафов с камер, перед которыми нет спецзнака.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий