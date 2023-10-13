В Госдуме предложили снизить транспортный налог для культурных водителей

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ законопроект о снижении в два раза суммы транспортного налога для водителей, которые не нарушали ПДД в течение года. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня направили на отзыв в правительство законопроект, который позволит снизить на 50% транспортный налог тем водителям, которые весь календарный год ездили без нарушений. Культурные и ответственные водители заслуживают похвалы, в том числе в финансовой форме», — отметил Леонид Слуцкий.

По его словам, снижение вполовину транспортного налога замотивирует профессиональных шоферов избегать опасных ситуаций, а для автолюбителей станет приятным бонусом.

До этого стало известно, что Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании штрафов за нарушения ПДД. Госавтоинспекции двух стран будут обмениваться информацией о нарушителях, включая тех, чьи машины были зафиксированы дорожными камерами.

На сегодняшний день, из-за отсутствия взаимодействия между ведомствами, собственники машин с белорусскими номерами штрафы просто не платят.

Ранее сообщалось, что МВД выступило против отмены штрафов с камер, перед которыми нет спецзнака.