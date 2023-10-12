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Завод «Москвич» начал сам изготавливать кузова для автомобилей

Завод «Москвич» объявил о начале самостоятельной сварки кузовов автомобилей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Автозавод «Москвич» начал самостоятельную сварку кузовов автомобилей и в ближайшее время планирует приступить к окраске машин. Об этом рассказал коммерческий директор столичного завода Александр Мигаль, сообщает ТАСС.

«Мы уже смонтировали новую, современную роботизированную систему сварочного оборудования, специально сделанную для завода «Москвич». Уже сварены первые тестовые кузова и ведется настройка оборудования», — сказал Мигаль.

По его словам, для автомобилей «Москвич» уже локализованы система «ЭРА-ГЛОНАСС» и производство технологических жидкостей. В 2024 году на предприятии собираются приступить к мелкоузловой сборке (CKD) машин. Локализацию планируется углублять за счет привлечения локальных поставщиков с полностью российскими компонентами, среди которых кузовные детали, силовые элементы управления и тормозные системы.

Кроме того, в рамках подготовки к выпуску своего электромобиля совместно с правительством Москвы планируется локализация аккумуляторной батареи, отметил коммерческий директор автозавода.

Объем выпуска автомобилей завода «Москвич» составил около 27 тыс. с момента запуска производства в ноябре прошлого года. Всего за этот же период было реализовано более 9 тыс. автомобилей.

Ранее стали известны цены на новый «Москвич 6».

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