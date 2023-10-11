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Opel рассказал о системах безопасности новой Corsa

Новый Opel Corsa получит неослепляющие фары

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Opel

Новый компактный хетчбэк Opel Corsa получил ряд систем активной безопасности, которыми обычно оснащаются автомобили более высоких классов. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis, в который входит немецкий автопроизводитель.

Автомобиль получил улучшенные матричные светодиодные фары, позволяющие не ослеплять владельцев встречного транспорта. Система стала работать точнее благодаря 14 светодиодным элементам, по семь с каждой стороны. Сегменты фар автоматически гаснут при появлении встречного транспорта и пешеходов. За городом система, управляемая фронтальной камерой высокого разрешения, автоматически переключается на дальний свет.

Также новая Corsa получила систему активного позиционирования в полосе движения, удерживающую машину в центре полосы. Система автоматического экстренного торможения работает в диапазоне скоростей от 5 до 85 км/ч.

Ранее стало известно, что на российском рынке появятся китайские электромобили Ora.

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