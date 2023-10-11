Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель врезался в трамвайную остановку, сломав ограждение

В Барнауле водитель протаранил трамвайную остановку

close
100%
Инцидент Барнаул' class="item-image" >
Телеграм-канал Инцидент Барнаул

В Барнауле нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку, на которой находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Авария произошла на Красноармейском проспекте. Очевидцы сообщили, что автомобиль при этом сбил девушку, ее отбросило на рельсы. Сведения о состоянии пострадавшей противоречивы. На кадрах видно, что универсал белого цвета после аварии застрял в металлическом ограждении, отделяющем проезжую часть от трамвайных путей. На место прибыли пожарные и скорая помощь.

До этого в Перми школьник угнал автомобиль директора частного охранного предприятия, потерявшего ключи от машины. Несовершенный водитель не справился с управлением и врезался в дерево, автомобиль Renault восстановлению не подлежит.

Ранее стало известно, что МВД не поддержало инициативу об амнистии по штрафам с камер фотофиксации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий