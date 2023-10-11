Водитель врезался в трамвайную остановку, сломав ограждение

В Барнауле нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку, на которой находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Авария произошла на Красноармейском проспекте. Очевидцы сообщили, что автомобиль при этом сбил девушку, ее отбросило на рельсы. Сведения о состоянии пострадавшей противоречивы. На кадрах видно, что универсал белого цвета после аварии застрял в металлическом ограждении, отделяющем проезжую часть от трамвайных путей. На место прибыли пожарные и скорая помощь.

До этого в Перми школьник угнал автомобиль директора частного охранного предприятия, потерявшего ключи от машины. Несовершенный водитель не справился с управлением и врезался в дерево, автомобиль Renault восстановлению не подлежит.

Ранее стало известно, что МВД не поддержало инициативу об амнистии по штрафам с камер фотофиксации.