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Россияне стали меньше покупать подержанные автомобили

«Ъ»: в России снизились продажи автомобилей с пробегом в сентябре

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России снизились продажи автомобилей с пробегом в сентябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, по сравнению с августом продажи могли упасть примерно на 10%. Причиной снижения продаж стали рост цен и ставок по кредитам.

Отмечается, что спрос на подержанные автомобили продолжает расти, но только в годовом выражении. Директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов сообщил изданию, что относительно прошлого года общий рост продаж авто с пробегом составляет примерно 20%.

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в сентябре 2023 года составила 1 млн 543,4 тыс. рублей. Если же сравнивать текущий показатель с тем, что был в сентябре 2022 года, то с тех пор средняя цена автомобиля с пробегом увеличилась на 23%, или на 289 тыс. рублей. Иными словами, за год автомобили с пробегом в России подорожали на четверть.

Ранее сообщалось, что в России средняя цена на кроссоверы и внедорожники с пробегом выросла за III квартал 2023 года на 30,3%.

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