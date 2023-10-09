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Tata показала обновленные кроссоверы Harrier и Safari

В Индии представлены обновленные Tata Harrier и Safari

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Tata Harrier

Индийский автоконцерн Tata представил обновленные версии кроссоверов Harrier и Safari и раскрыл показатели их топливной экономичности. Об этом сообщает Autocar India.

Автомобиль Tata Harrier получил новый дизайн передней части, его бампер визуально разделе на две части горизонтальной полосой, окрашенной в цвет кузова. Фары сдвинуты к краям кузова. Также кроссовер получил 17-дюймовые колесные диски нового дизайна. В интерьере появился отдельно установленный экран медиасистемы взамен интегрированного в переднюю панель.

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Tata Harrier

У обновленного Tata Safari фары установлены выше, а радиаторная решетка стала шире. Изменения в интерьере те же, что и у Harrier — при этом у автомобиля появилась функция вентиляции задних сидений.

Оба автомобиля снабжены 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, для которых предусмотрена 6-ступенчатая механическая коробка передач или классический 6-ступенчатый автомат с гидротрансформатором. Для Harrier с МКП инженеры улучшили показатели топливной экономичности: после обновления автомобиль расходует 5,9 л топлива на 100 км, против прежних 6,1 л.

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