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Автобренд Lynk & Co представил кроссовер 06 EM-P

Гибридный кроссовер Lynk & Co 06 EM-P официально представлен в Китае

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Geely's Lynk & Co

В Китае представлен новый гибридный кроссовер Lynk & Co 06 EM-P. Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость автомобиля составит 180 тыс. юаней (2,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль построен на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая также лежит в основе моделей Geely Emgrand и Geely Coolray. Длина автомобиля составляет 4350 мм, а колесной базы — 2640 мм. Кроссовер получил трехспицевый руль, большой монитор на центральной консоли, цифровую приборную панель, медиасистему, кожаные сиденья, беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

В движение Lynk & Co 06 EM-P будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Суммарная мощность составляет 299 л.с. Средний расход топлива равен 4,9 л на 100 км. Емкость аккумулятора 06 EM-P составляет 19,09 кВт.ч, что обеспечивает запас хода на электротяге 102 км.

Кроссовер Lynk & Co 06 появится на китайском рынке в этом году.

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