Владикавказец сбил трех человек после ссоры

Во Владикавказе ссора на свадьбе закончилась наездом машины на гостей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что на свадьбе в ресторане «Ветерок» поссорились две компании. Когда конфликтующие вышли на улицу пообщаться, один из участников сел в автомобиль и врезался в стоящих у заведения людей. Во время инцидента пострадали три человека, двое из них остаются в больнице в тяжелом состоянии.

По данным канала, 20-летний водитель отрицает, что врезался в гостей свадьбы намеренно. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего конфликта с наездом.

До этого в Подмосковье мигрант едва не сбил мужчину, который переходил по зебре. Шокированный пешеход решил зафиксировать правонарушение и достал смартфон. Однако это не понравилось водителю. Он напал на мужчину и стал наносить удары кулаками. После этого водитель сел в микроавтобус и уехал. Автобус, которым управлял агрессивный водитель, двигался по маршруту 1230к, который связывает подмосковный город Люберцы и рынок «Садовод».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске дорожные рабочие устроили массовую драку со стрельбой.