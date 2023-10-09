В Химках пьяный водитель врезался в алкомаркет

В подмосковных Химках нетрезвый водитель Mercedes врезался в алкомаркет на первом этаже жилого дома, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Авария произошла рано утром в жилом комплексе «Новогорск Парк». После столкновения с винным магазином автомобиль загорелся. Водителю удалось спастись, его вытащил из машины оказавшийся поблизости житель дома. Магазин в момент аварии был закрыт. За рулем автомобиля сидел 31-летний местный житель, который был пьян.

Пострадавшего водителя доставили в больницу, однако после врачебного осмотра он был отпущен домой, уточняет пресс-служба регионального управления МВД. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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