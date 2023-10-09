Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Химках пьяный водитель врезался в алкомаркет

В Подмосковье водитель Mercedes-Benz протаранил винный магазин

В подмосковных Химках нетрезвый водитель Mercedes врезался в алкомаркет на первом этаже жилого дома, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Авария произошла рано утром в жилом комплексе «Новогорск Парк». После столкновения с винным магазином автомобиль загорелся. Водителю удалось спастись, его вытащил из машины оказавшийся поблизости житель дома. Магазин в момент аварии был закрыт. За рулем автомобиля сидел 31-летний местный житель, который был пьян.

Пострадавшего водителя доставили в больницу, однако после врачебного осмотра он был отпущен домой, уточняет пресс-служба регионального управления МВД. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Новосибирске дорожные рабочие устроили драку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий