Новые кроссоверы Geely Coolray появились у российских дилеров

Новые кроссоверы Geely Coolray уже появились у дилеров в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по продажам «Авилон Geely» Максима Васильева.

«Да, новые Geely Coolray поступили к нам и уже находятся в шоуруме. Автомобили доступны к продаже. Стоимость модели начинается от 2 594 990 рублей», — отметил Васильев в комментарии «РГ».

Geely Coolray оснащен четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. Двигатель сочетается с семиступенчатой автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. По сравнению с моделью предыдущего поколения кроссовер увеличился в габаритах, его длина составляет 4380 мм.

В базовой комплектации Coolray получил мультимедийный комплекс с сенсорным 12-дюймовым дисплеем (есть поддержка Apple CarPlay и возможность дублировать экран смартфона) и шестью динамиками. Панель приборов — цифровая монохромная, диагональ экрана составляет 10 дюймов. Для подключения внешних устройств предусмотрены два USB-разъема спереди и один — сзади, а также электрическая розетка 12В.

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