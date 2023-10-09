Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новые кроссоверы Geely Coolray появились у российских дилеров

В России начались продажи новых кроссоверов Geely Coolray

close
100%
Geely

Новые кроссоверы Geely Coolray уже появились у дилеров в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по продажам «Авилон Geely» Максима Васильева.

«Да, новые Geely Coolray поступили к нам и уже находятся в шоуруме. Автомобили доступны к продаже. Стоимость модели начинается от 2 594 990 рублей», — отметил Васильев в комментарии «РГ».

Geely Coolray оснащен четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. Двигатель сочетается с семиступенчатой автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. По сравнению с моделью предыдущего поколения кроссовер увеличился в габаритах, его длина составляет 4380 мм.

В базовой комплектации Coolray получил мультимедийный комплекс с сенсорным 12-дюймовым дисплеем (есть поддержка Apple CarPlay и возможность дублировать экран смартфона) и шестью динамиками. Панель приборов — цифровая монохромная, диагональ экрана составляет 10 дюймов. Для подключения внешних устройств предусмотрены два USB-разъема спереди и один — сзади, а также электрическая розетка 12В.

Ранее сообщалось, что продажи новых хетчбэков Kia K3 начнутся в 2024 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий