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Стало известно, какие вещи в машине могут вызвать вопросы у ГИБДД

В Роскачестве рассказали, какие вещи в машине могут вызвать вопросы у ГИБДД

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Максим Блинов

В Роскачестве рассказали, какие вещи, находящиеся в багажнике машины, могут вызвать дополнительные вопросы у представителя ГИБДД. Об этом сообщает RT.

В Роскачестве отметили, что инспекторы могут прибегнуть к осмотру при подозрении, что автомобиль используется в противоправных целях, или при проверке сообщений о происшествиях. В ходе осмотра водителя могут попросить дать осмотреть багажник, бардачок и иные места автомобиля. Водитель может отказаться, тогда инспектор вправе осуществить досмотр.

Досмотр можно провести лишь при наличии двух понятых или под видеозапись, с обязательным ведением протокола.

У сотрудника ГИБДД может вызвать подозрение холодное оружие в салоне. Перевозить его можно в том случае, если есть соответствующее разрешение. В Роскачестве рекомендовали не класть обычные ножи на видное место в салоне автомобиля.

Также у инспектора могут возникнуть вопросы, если он увидит в салоне дрова или деревья, так как это может вызывать подозрения в незаконной вырубке и наказывается штрафом. С металлоломом та же история, что и с дровами.

Вопросы могут вызвать немаркированный алкоголь из расчета более 10 л на человека в салоне, а также негабаритный груз, который необходимо перевозить по правилам.

До этого стало известно, что сотрудники ГИБДД проведут различные рейды на выходных, 7–8 октября. Особое внимание автоинспекторы уделят поиску водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Ранее на Сахалине четырех человек спасли из затопленного на улице автомобиля.

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