Названа сумма, которую россияне потратили на легковые автомобили в 2023 году

По итогам восьми месяцев 2023 года объем рынка легковых автомобилей в России составил в денежном выражении 5 трлн 535 млрд рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эту сумму россияне потратили и на новые, и на подержанные легковые машины. Затраты на новые автомобили составили около 30% от общего объема, или 1 трлн 742 млрд рублей. На подержанные легковые автомобили было истрачено 3 трлн 793 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года затраты россиян на новые автомобили увеличились на 70%, а на подержанные — на 45%.

До этого стало известно, что продажи автомобилей в России по итогам трех кварталов 2023 года выросли на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке по итогам августа установила рекорд, достигнув 3,1 млн рублей.

Ранее стали известны продажи автомобилей «Москвич».