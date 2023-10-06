Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа сумма, которую россияне потратили на легковые автомобили в 2023 году

Россияне потратили на покупку легковых машин 5,5 трлн рублей за 8 месяцев

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

По итогам восьми месяцев 2023 года объем рынка легковых автомобилей в России составил в денежном выражении 5 трлн 535 млрд рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эту сумму россияне потратили и на новые, и на подержанные легковые машины. Затраты на новые автомобили составили около 30% от общего объема, или 1 трлн 742 млрд рублей. На подержанные легковые автомобили было истрачено 3 трлн 793 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года затраты россиян на новые автомобили увеличились на 70%, а на подержанные — на 45%.

До этого стало известно, что продажи автомобилей в России по итогам трех кварталов 2023 года выросли на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке по итогам августа установила рекорд, достигнув 3,1 млн рублей.

Ранее стали известны продажи автомобилей «Москвич».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий