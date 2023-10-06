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Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись сразу восемь автомобилей

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На место прибыли городские оперативные службы, движение в районе места аварии затруднено. На фото с последствиями аварии видно, что в ДТП попали как минимум два такси, пикап и два седана.

Участниками ДТП стали восемь автомобилей, уточняется в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы»

«По предварительным данным, на Кутузовском проспекте в районе дома 48 произошло столкновение 8 транспортных средств, в котором пострадали 3 человека, 1 из них находится в тяжелом состоянии», — отмечается в сообщении столичной ГИБДД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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