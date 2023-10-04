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В Европе запустили расследование против китайских электрокаров

Еврокомиссия объявила о запуске расследования против китайских электромобилей

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Depositphotos

Европейская комиссия (ЕК) официально объявила о начале антидемпингового расследования против произведенных в Китае электромобилей. Об этом сообщается в «Официальном журнале ЕС», передает ТАСС.

В Еврокомиссии подозревают, что правительство КНР предоставляет «незаконные субсидии» своим производителям электрокаров, что наносит ущерб промышленности Евросоюза, говорится в сообщении.

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что глобальные рынки заполнены дешевыми китайскими электромобилями, цены на которые искусственно установлены на низком уровне благодаря госсубсидиям.

«Это создает перекос на наших рынках. И так как мы не признаем эти перекосы внутри нашего рынка, мы не признаем их извне», — сказала она.

Власти Китая в ответ предупредили, что расследование в отношении китайских электромобилей может навредить отношениям сторон. На фоне заявления Урсулы фон дер Ляйен акции китайских автокомпаний упали на бирже.

Ранее в МИД РФ заявили о подготовке ответа на запрет въезда машин в страны Европы.

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