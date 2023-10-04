Корейские автопроизводители Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в России до конца 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, автосалоны распродают остатки с наценкой в 1 млн рублей, меняют вывески и ассортимент на машины китайских марок, а персонал массово увольняется. Из-за санкций Kia и Hyundai больше не могут обеспечивать рынок России, а параллельный импорт не оправдал ожиданий из-за сложностей с доставкой, ее дороговизны и больших сроков, говорится в сообщении.

Популярной в России модели Kia Rio в автосалонах не осталось. В одном из дилерских центров Москвы доступны две модели — Cerato 2022 года за 3 млн рублей и K5 за 3,5 млн рублей, причем обе не в максимальной комплектации. Также в продаже больше нет Hyundai Solaris, Elanta и Sonata, остались только кроссоверы, за которые просят минимум 4,5 млн рублей.

По словам сотрудников дилерских центров, автосалоны продолжат обслуживать машины корейских марок, но стоимость вырастет на 20%. При этом спроса на китайские машины нет, их цена покупателей не устраивает, а даже китайские представители ездят на Volvo, говорят работники автосалонов.

По информации «Газета.Ru», компания Kia уже перевела часть своего представительства из России в Казахстан.

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