В Москве мужчина украл зеркала с автомобилей на 1 млн рублей

В Москве полицейские задержали 52-летнего подозреваемого в краже зеркал с девяти автомобилей. Ущерб превысил 1 млн рублей, сообщает «МВД Медиа».

«По версии полиции, в течение некоторого времени он демонтировал боковые зеркала заднего вида с иномарок, оставленных на подземной парковке на улице Покрышкина. Похищенные детали злоумышленник продавал третьим лицам», — отмечается в сообщении МВД.

Вырученными за зеркала деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в Белоруссии задержали подозреваемого, обманувшего несколько десятков покупателей автомобилей с помощью фиктивных объявлений.