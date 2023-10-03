В Белоруссии задержали мужчину, выманивавшего деньги с помощью объявлений о продаже машин

В Белоруссии милиция задержала 41-летнего мужчину, который выманил задаток за несуществующие автомобили у нескольких десятков покупателей, сообщается в Telegram-канале белорусского МВД.

«Мужчина размещал на торговых интернет-площадках нашей страны объявления о продаже авто и выманивал задаток. Его предложения отличались заниженной ценой, а фотографии предлагаемого товара просто скачивались из интернета», — отмечается в сообщении МВД.

Общее количество пострадавших и сумма ущерба уточняется. При этом в МВД отметили, что подозреваемый постоянно проживал за границей, а на родину приезжал время от времени. В один из визитов его задержали.

До этого стало известно, что в России средняя цена подержанного автомобиля преодолела отметку в 1,5 млн рублей.

Ранее в Минске фотографирующаяся женщина смяла капот раритетного DeSoto 1948 года выпуска.