Огнетушитель взорвался в автобусе, засыпав салон порошком

В городском автобусе в Твери взорвался огнетушитель, засыпав порошком салон. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область» и публикует видеозапись последствий происшествия.

Несанкционированное срабатывание огнетушителя произошло в автобусе, следовавшем по маршруту № 211. О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, что салон автобуса, включая сиденья, покрыт слоем порошка. В салоне стоит пылевое облако. Рядом с автобусом стоят пассажиры. Автор видео пытается отряхнуть брюки и откашливается. После взрыва огнетушителя водитель остановил транспорт на проезжей части во втором ряду и открыл двери.

«Сегодня в автобусе №211 из-за воздействия личных вещей пассажиров на огнетушитель, произошло его срабатывание. Огнетушитель при этом был исправен и находился в месте, предусмотренном заводом-изготовителем автобуса», — уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе «Транспорта Верхневолжья».

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