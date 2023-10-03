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Огнетушитель взорвался в автобусе, засыпав салон порошком

В Твери в салоне автобуса взорвался огнетушитель

В городском автобусе в Твери взорвался огнетушитель, засыпав порошком салон. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область» и публикует видеозапись последствий происшествия.

Несанкционированное срабатывание огнетушителя произошло в автобусе, следовавшем по маршруту № 211. О пострадавших не сообщается. На кадрах видно, что салон автобуса, включая сиденья, покрыт слоем порошка. В салоне стоит пылевое облако. Рядом с автобусом стоят пассажиры. Автор видео пытается отряхнуть брюки и откашливается. После взрыва огнетушителя водитель остановил транспорт на проезжей части во втором ряду и открыл двери.

«Сегодня в автобусе №211 из-за воздействия личных вещей пассажиров на огнетушитель, произошло его срабатывание. Огнетушитель при этом был исправен и находился в месте, предусмотренном заводом-изготовителем автобуса», — уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе «Транспорта Верхневолжья».

До этого в Уфе коляска с младенцем покатилась под уклон и опрокинулась на проезжую часть в момент, когда мать отвернулась от нее и отвлеклась на смартфон.

Ранее в Сургуте водитель остановил автобус на маршруте, чтобы совершить молитву.

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